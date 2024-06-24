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На Днепропетровщине спасали корову, погрязшую в грязи

Сегодня 15:51
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В Криворожском районе спасали попавшуюся в беду корову.

Новости Днепра про На Днепропетровщине спасали корову, погрязшую в грязи

Днем 24 июня к спасателям обратились взволнованные люди, попросившие о помощи в спасении попавшей в ловушку коровы. Оказалось, что в селе Широком Криворожском районе животное, которое паслось у пруда, зашло в водоем, но застряло в грязи.

Корову, которая погрязла в грязи, вместе с неравнодушными гражданами, достали спасатели, спас ей жизнь.

К оказанию помощи привлечены 5 спасателей и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области. С животным пока все хорошо.

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