На Днепропетровщине спасали корову, погрязшую в грязи

Днем 24 июня к спасателям обратились взволнованные люди, попросившие о помощи в спасении попавшей в ловушку коровы. Оказалось, что в селе Широком Криворожском районе животное, которое паслось у пруда, зашло в водоем, но застряло в грязи.
Корову, которая погрязла в грязи, вместе с неравнодушными гражданами, достали спасатели, спас ей жизнь.
К оказанию помощи привлечены 5 спасателей и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области. С животным пока все хорошо.
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