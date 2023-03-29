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На Днепропетровщине сократили продолжительность комендантского часа

Сегодня 12:02
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В одном из районов Днепропетровщины сократили комендантский час.

Новости Днепра про На Днепропетровщине сократили продолжительность комендантского часа

Как сообщили на сайте Каменской районной военной администрации, с 29 марта во всех городах и поселках района будет действовать сокращенный комендантский час.

Теперь он начинается в 00:00 и заканчивается в 5:00. Напомним, во время комендантского часа запрещено находиться на улице. Исключение – правоохранители, коммунальщики, экстренные службы и люди, у которых есть специальные разрешения.

Отметим, что до этого в Каменском районе ограничения на передвижение ночью действовали с 23 часов вечера до 5 утра, кроме города Каменское, где комендантский час начинался в полночь.

Ранее контроль за ограничениями ночью усилили в Новомосковске. Это произошло после резонансного убийства молодого парня в одном из ночных клубов города. А в Никопольском районе изменили время комендантского часа, поэтому теперь в каждом из городов действует свой распорядок.

В Днепре с лета он длиться с 00:00 до 5:00.

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