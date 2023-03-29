На Днепропетровщине сократили продолжительность комендантского часа

Как сообщили на сайте Каменской районной военной администрации, с 29 марта во всех городах и поселках района будет действовать сокращенный комендантский час.
Теперь он начинается в 00:00 и заканчивается в 5:00. Напомним, во время комендантского часа запрещено находиться на улице. Исключение – правоохранители, коммунальщики, экстренные службы и люди, у которых есть специальные разрешения.
Отметим, что до этого в Каменском районе ограничения на передвижение ночью действовали с 23 часов вечера до 5 утра, кроме города Каменское, где комендантский час начинался в полночь.
Ранее контроль за ограничениями ночью усилили в Новомосковске. Это произошло после резонансного убийства молодого парня в одном из ночных клубов города. А в Никопольском районе изменили время комендантского часа, поэтому теперь в каждом из городов действует свой распорядок.
В Днепре с лета он длиться с 00:00 до 5:00.
Читайте также:
Автор:
В Павлограде с 3 апреля введут смешанную форму обучения.
26 марта во время поиска погибших воинов на деоккупированной территории…
В днепровской больнице спасают руководительницу кинологического отряда "Антарес" Ларису Борисенко,…
На Днепропетровщине осудили мужчину, который развращал мальчика.
Герб Днепра можно увидеть на зданиях городской власти и на некоторых официальных документах. Но мало кто знает, что значат символы, изображенные на нем и почему он именно такого цвета – синего и желтого.
В Днепропетровской области могут ввести аварийные отключения из-за непогоды.
У Днепра новый рекорд по рождаемости.
В Днепре в университете МВД разгорелся скандал из-за видео в соцсетях.
В Украине хотят в три этапа поднять минимальную заработную плату уже начиная с 1 апреля 2023 года.
В Днепре сегодня транспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
53-летний боец помнит только взрыв снаряда, вспышку.
ВСУ отбили 57 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.
25 марта в госпитале, после тяжелых ранений полученных в ходе выполнения боевого задания, скончался младший сержант Александр Викторович Ратушный, житель Криворожского района.
Довольно значительной суммой более миллиона гривен оценили инспекторы отдела охраны водных биоресурсов «Рыбоохранительный патруль» улов рыбака-нарушителя.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!