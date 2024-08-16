На Днепропетровщине снова прогремит взрыв: где и когда

При проведении взрывных работ рекомендуем внимательно следить за объявлениями воздушной тревоги.

Поводов для беспокойства нет, взрыв контролируется специалистами.

В связи с проведением планового взрыва в производственных целях будет громко в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).

Об этом сообщает городской голова Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

В Кривом Роге сегодня, 16 августа, прогремит взрыв.

В бюветы на левом берегу собрались огромные очереди.

В облсовете разъяснили, кому в Днепропетровской области во время последующих…

В Днепре приступили к работе по экологической модернизации металлургического завода.

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