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На Днепропетровщине снова прогремит взрыв: где и когда

Сегодня 08:09
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Жителей Кривого Рога призывают не беспокоиться.

Новости Днепра про На Днепропетровщине снова прогремит взрыв: где и когда

В Кривом Роге сегодня, 16 августа, прогремит взрыв.

Об этом сообщает городской голова Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

В связи с проведением планового взрыва в производственных целях будет громко в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).

Время проведения – 14:00.

Поводов для беспокойства нет, взрыв контролируется специалистами.

При проведении взрывных работ рекомендуем внимательно следить за объявлениями воздушной тревоги.

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