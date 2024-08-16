На Днепропетровщине снова прогремит взрыв: где и когда

В Кривом Роге сегодня, 16 августа, прогремит взрыв.
Об этом сообщает городской голова Александр Вилкул в своем Telegram-канале.
В связи с проведением планового взрыва в производственных целях будет громко в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).
Время проведения – 14:00.
Поводов для беспокойства нет, взрыв контролируется специалистами.
При проведении взрывных работ рекомендуем внимательно следить за объявлениями воздушной тревоги.
Читайте также:
Автор:
В Днепре приступили к работе по экологической модернизации металлургического завода.
Хорошего дня, друзья!
В облсовете разъяснили, кому в Днепропетровской области во время последующих…
В бюветы на левом берегу собрались огромные очереди.
В Днепре приступили к работе по экологической модернизации металлургического завода.
В Кривом Роге заметили малолетних детей, которые ходили по улице без родителей.
Хорошего дня, друзья!
Стоимость ж/д билетов может возрасти.
В облсовете разъяснили, кому в Днепропетровской области во время последующих отключений не будут выключать свет.
В бюветы на левом берегу собрались огромные очереди.
Ушла из жизни медицинская директор больницы имени Руднева Марина Чекан.
В Днепре пьяный водитель повредил три автомобиля, когда выезжал с парковочной площадки.
В Днепре задержан военнослужащий, требовавший взятку у сослуживца.
В центре Днепра сохранилось большое количество старинных зданий. Многие из них были реконструированы и сегодня в них находятся современные магазины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!