Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине снова будут выключать свет: когда

Сегодня 09:41
просмотров

Армия России нанесла немало ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Это повлекло за собой дефицит электроэнергии в стране и привело к потребности массовых отключений света.

Утром 20 ноября компания Укрэнерго сообщила, что сегодня в стране также будут выключать свет. Тем не менее, есть ее хорошие новости – на сегодняшний день нет нужды в аварийных отключениях, поэтому вся страна будет жить по графикам веерных отключений электроэнергии.

Эти графики можно узнать по ссылке.

Новости Днепра про На Днепропетровщине снова будут выключать свет: когда

#image_title

Новости Днепра про На Днепропетровщине снова будут выключать свет: когдаУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине снова будут выключать свет: когдаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре некоторые троллейбусы и трамваи изменили или остановили движение: подробности
    Новости Днепра
    18.11.2022 14:32
    В Днепре некоторые троллейбусы и трамваи изменили или остановили движение: подробности

    Важно!

    Графики отключений не действуют, обесточивание может произойти в любое время, – Резниченко
    Новости Днепра
    16.11.2022 10:19
    Графики отключений не действуют, обесточивание может произойти в любое время, – Резниченко

    Вчера российские оккупанты в очередной раз обстреляли энергетическую инфраструктуру страны.

    Лайфхак: как сохранить продукты в холодильнике, если отключили электричество
    Новости Днепра
    15.11.2022 12:52
    Лайфхак: как сохранить продукты в холодильнике, если отключили электричество

    В Украине продолжаются плановые и аварийные отключения света. Иногда они…

    У соседа есть свет, а у меня — нет: энергетики объяснили, почему в некоторых домах не выключают электричество
    Новости Днепра
    07.11.2022 11:37
    У соседа есть свет, а у меня — нет: энергетики объяснили, почему в некоторых домах не выключают электричество

    Часто так бывает, что на одной улице при отключениях электричества…

    Последние новости

    Погода в Днепре в воскресенье, 20 ноября: облачно, ожидается дождь
    Погода в Днепре в воскресенье, 20 ноября: облачно, ожидается дождь

    Одевайтесь теплее и берите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    В Днепре в яхт-клубе «Сич» поселился серебряный фазан (ФОТО)
    В Днепре в яхт-клубе «Сич» поселился серебряный фазан (ФОТО)

    В днепровском яхт-клубе пополнение.

    Вчера 20:08
    просмотров
    В Днепре возле популярного парка развлечений нашли гранату
    В Днепре возле популярного парка развлечений нашли гранату

    19 ноября возле популярного парка развлечений нашли гранату.

    Вчера 19:42
    просмотров
    Война закончится весной, а Шольц призвал путина вывести войска: что говорят об Украине в мире
    Война закончится весной, а Шольц призвал путина вывести войска: что говорят об Украине в мире

    Шольц призвал Путина вывести войска, а Госдеп США уверен, что Россия уже проиграла войну.

    Вчера 19:33
    просмотров
    После Нового года школьники Кривого Рога могут выйти в школы на очное обучение
    После Нового года школьники Кривого Рога могут выйти в школы на очное обучение

    Школы Кривого Рога могут заработать офлайн после новогодних праздников.

    Вчера 18:34
    просмотров
    В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде за границу на зиму
    В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде за границу на зиму

    ДТЭК призвал украинцев уехать за границу, чтобы сэкономить электроэнергию.

    Вчера 17:45
    просмотров
    В Новомосковске определились с тем, будут ли в этом году ставить елку
    В Новомосковске определились с тем, будут ли в этом году ставить елку

    В еще одном районном центре определились с тем, будут ли ставить елку.

    Вчера 17:08
    просмотров
    На Днепропетровщине спасатели вытащили из-под бетонной плиты маленького щенка
    На Днепропетровщине спасатели вытащили из-под бетонной плиты маленького щенка

    Чрезвычайники снова спасли маленького щенка, застрявшего под бетонной плитой.

    Вчера 16:19
    просмотров
    Умирал от невыносимой боли: в больнице Днепра поставили на ноги бойца, которому обломками прошило все тело
    Умирал от невыносимой боли: в больнице Днепра поставили на ноги бойца, которому обломками прошило все тело

    Врачи Днепра каждый день спасают жизнь наших военных. В этот раз медики помогли военному, которому обломки вражеского снаряда прошили все тело.

    Вчера 15:42
    просмотров
    Война может закончиться к концу весны: прогноз от замминистра обороны
    Война может закончиться к концу весны: прогноз от замминистра обороны

    Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов считает, что война может закончиться до конца весны.

    Вчера 15:01
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх