На Днепропетровщине снова будут выключать свет: когда

Утром 20 ноября компания Укрэнерго сообщила, что сегодня в стране также будут выключать свет. Тем не менее, есть ее хорошие новости – на сегодняшний день нет нужды в аварийных отключениях, поэтому вся страна будет жить по графикам веерных отключений электроэнергии.
Эти графики можно узнать по ссылке.Елизавета Бельмас
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Важно!
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