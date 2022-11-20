На Днепропетровщине снова будут выключать свет: когда

Армия России нанесла немало ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Это повлекло за собой дефицит электроэнергии в стране и привело к потребности массовых отключений света.

Утром 20 ноября компания Укрэнерго сообщила, что сегодня в стране также будут выключать свет. Тем не менее, есть ее хорошие новости – на сегодняшний день нет нужды в аварийных отключениях, поэтому вся страна будет жить по графикам веерных отключений электроэнергии.

Эти графики можно узнать по ссылке.

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