На Днепропетровщине шахтеры сверхурочно просидели под землей 4 часа: что произошло

В Кривом Роге на Днепропетровщине шахтеры 4 часа после конца смены просидели в шахте.

В Кривом Роге шахтеров 4 часа не могли поднять на поверхность.

Это произошло вчера, 10 июля, на шахте «Казацкая», сообщает местное издание «Свои».

Шахтеров, отработавших утреннюю смену и поднявшихся на поверхность в 14:00, вернули из-под земли лишь около 18:30.

Вероятной причиной стало отключение света. Пока официальных комментариев руководство КЗРК не предоставляет.

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