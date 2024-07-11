На Днепропетровщине шахтеры сверхурочно просидели под землей 4 часа: что произошло

В Кривом Роге шахтеров 4 часа не могли поднять на поверхность.
Это произошло вчера, 10 июля, на шахте «Казацкая», сообщает местное издание «Свои».
Шахтеров, отработавших утреннюю смену и поднявшихся на поверхность в 14:00, вернули из-под земли лишь около 18:30.
Вероятной причиной стало отключение света. Пока официальных комментариев руководство КЗРК не предоставляет.
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