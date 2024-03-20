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На Днепропетровщине сегодня прогремит взрыв: где и во сколько

Сегодня 09:00
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Без паники!

Новости Днепра про На Днепропетровщине сегодня прогремит взрыв: где и во сколько

Сегодня, 20 марта, в Кривом Роге в 12:00 прогремит взрыв.

Причин для паники нет, ведь он производственный.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Сегодня в 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере АО «Южный горно-обогатительный комбинат» (Ингулецкий район). Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, — отметил он.

Но, пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

Напомним, ранее мы писали, что ночью враг атаковал Синельниковский район: пострадала целая семья.

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