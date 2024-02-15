На Днепропетровщине сегодня прогремит плановый взрыв

Важное предупреждение!

Сегодня, 15 февраля, в Кривом Роге в 12:00 прогремит взрыв. Однако беспокоиться не стоит – он плановый.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Сегодня в 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «№3» ПАО «АМКР» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы). Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – написал он.

Напомним, ранее мы сообщали, что россияне атаковали Украину 26 ракетами. 13 из них уничтожили наши защитники. Взрывы раздавались и на Днепропетровщине. К сожалению, есть «прилеты» в Днепровском районе.

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