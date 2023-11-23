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На Днепропетровщине сегодня прогремит мощный взрыв

Сегодня 10:01
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Без паники – все под контролем!
Новости Днепра про На Днепропетровщине сегодня прогремит мощный взрыв

Фото условное.

Сегодня, 23 ноября, в Кривом Роге в 12:00 прогремит взрыв.

Но причин для паники нет – он производственный.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

В 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «№3» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы). Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – написал он.

Но, пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

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