На Днепропетровщине сегодня прогремит мощный взрыв

Сегодня, 23 ноября, в Кривом Роге в 12:00 прогремит взрыв.
Но причин для паники нет – он производственный.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
В 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «№3» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы). Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – написал он.
Но, пожалуйста, не игнорируйте тревоги!
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