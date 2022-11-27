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  • На Днепропетровщине с приходом холодов участились смерти из-за пожаров в домах

На Днепропетровщине с приходом холодов участились смерти из-за пожаров в домах

Сегодня 09:15
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В Днепропетровской области на пожарах погибли 2 взрослых и 1 ребенка. Ещё трое пострадали.

В Службе ГСЧС сообщают, что с похолоданием сотрудники ведомства стали фиксировать всё больше смертей, связанных с пожарами в жилых домах.

Всего лишь за они сутки 26 ноября погибли 3 человека, пострадали тоже три.

В селе Знаменовка загорелся жилой дом, в нём погибли два мужчины.

В Никополе из-за возникшего в доме пожара мужчина отравился продуктами горения, от госпитализации отказался.

В Марганце во время пожара мужчина получил ожоги лица и кистей, также отравление дымом, госпитализирован.

В Кривом Роге выгорела квартира в 9-этажном доме. Во время ликвидации огня были обнаружены мать и дочь без сознания. К сожалению, 4-летнюю девочку спасти не удалось. Мама в больнице.

Сотрудники службы ГСЧС призывают придерживаться правил пожарной безопасности в быту!

Новости Днепра про На Днепропетровщине с приходом холодов участились смерти из-за пожаров в домах

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