На Днепропетровщине с приходом холодов участились смерти из-за пожаров в домах

В Службе ГСЧС сообщают, что с похолоданием сотрудники ведомства стали фиксировать всё больше смертей, связанных с пожарами в жилых домах.
Всего лишь за они сутки 26 ноября погибли 3 человека, пострадали тоже три.
В селе Знаменовка загорелся жилой дом, в нём погибли два мужчины.
В Никополе из-за возникшего в доме пожара мужчина отравился продуктами горения, от госпитализации отказался.
В Марганце во время пожара мужчина получил ожоги лица и кистей, также отравление дымом, госпитализирован.
В Кривом Роге выгорела квартира в 9-этажном доме. Во время ликвидации огня были обнаружены мать и дочь без сознания. К сожалению, 4-летнюю девочку спасти не удалось. Мама в больнице.
Сотрудники службы ГСЧС призывают придерживаться правил пожарной безопасности в быту!Елизавета Бельмас
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