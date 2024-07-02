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На Днепропетровщине руководитель почты год воровала деньги из кассы

Сегодня 17:01
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На Днепропетровщине будут судить руководительницу почтового отделения, подозреваемую в присвоении средств.

Новости Днепра про На Днепропетровщине руководитель почты год воровала деньги из кассы

Жительницу села Васильковка Синельниковского района Днепропетровщины будут судить по подозрению в присвоении средств.

Следователи установили, что женщина, будучи руководителем почтового отделения, в течение года в кассовом отчете оприходовала деньги, предоставленные за реализацию почтовых услуг, однако на самом деле их не вносила. Эти средства она обращала в свою пользу.

Ей сообщили о подозрении по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 8 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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