На Днепропетровщине руководитель благотворительного фонда «зарабатывал», помогая уклонистам

На Днепропетровщине задержали руководителя БФ, помогавшего уклонистам.

Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции.

По данным следствия, руководитель одного из благотворительных фондов за деньги помогал военнообязанным уехать за границу. За свои услуги он брал 15 тысяч долларов. За эти деньги он обещал помочь собрать пакет документов, благодаря которому они могли уехать в ЕС.

В стоимость «услуг» входило признание мужчин призывного возраста непригодным к военной службе, снятию с учета и внесению данных в информационную систему. После этого они могли беспрепятственно уехать за границу.

Руководитель благотворительного фонда был задержан, когда тот получал плату за свои услуги. Фигуранту объявлено подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК (злоупотребление влиянием).

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