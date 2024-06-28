На Днепропетровщине река окрасилась в оранжевый цвет: в чем дело

На Днепропетровщине река Вовча окрасилась странным цветом.

Недавно жители Павлоградского района заметили, что местная река «окрасилась» в удивительный цвет. Вода была почти оранжевой. В соцсетях появилось видео, где женщина показывает «ржавчину», образовавшуюся на берегу водоема.

По словам авторов видео, рыба в водоеме подплывала к берегу и будто пыталась хватать кислород.

Река очень пахнет канализацией, надо бить тревогу, это предвестники моря рыбы, — сообщила автор видео.

Специалисты подозревают, что на качество воды в реке повлияла жара, нарушившая растворимость кислорода в воде.

Желтый, зеленоватый цвет – он может означать большое количество водорослей, размножающихся из-за высокой температуры воды. Единичные гибели рыб также могут наблюдаться из-за дефицита кислорода и повышения температуры. Щука ― холодолюбивая рыба, для нее повышение температуры может быть критическим. Я скептически отношусь к тому, когда пишут, что «что-то свергли». Не может быть, чтобы в таком случае погибали лишь некоторые виды рыб, – рассказал Павлоград.dp.ua Олег Маренков – кандидат биологических наук, доцент, проректор по научной работе Днепровского национального университета.

Эксперт вспомнил, что недавно в Днепре погибли 18 сомов.

«Гибель толстолобика связана с тем, что он не нерестирует, а для него плюсовые температуры наступают сейчас. Такой ему нужны вихревые течения, но их нет. Рыба собирается на нерест, но не происходит, поэтому может происходить процесс резорбции икры, что может привезти к гибели некоторых экземпляров. Такое может случаться с карпом, толстолобом», – отметил Олег Маренков.

Напомним, ранее мы сообщали, что экологи бьют тревогу из-за массовой гибели сомов в Днепре

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