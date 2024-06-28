Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине река окрасилась в оранжевый цвет: в чем дело

Сегодня 15:40
просмотров

На Днепропетровщине река Вовча окрасилась странным цветом.

Новости Днепра про На Днепропетровщине река окрасилась в оранжевый цвет: в чем дело

Недавно жители Павлоградского района заметили, что местная река «окрасилась» в удивительный цвет. Вода была почти оранжевой. В соцсетях появилось видео, где женщина показывает «ржавчину», образовавшуюся на берегу водоема.

По словам авторов видео, рыба в водоеме подплывала к берегу и будто пыталась хватать кислород.

Река очень пахнет канализацией, надо бить тревогу, это предвестники моря рыбы, — сообщила автор видео.

Специалисты подозревают, что на качество воды в реке повлияла жара, нарушившая растворимость кислорода в воде.

Желтый, зеленоватый цвет – он может означать большое количество водорослей, размножающихся из-за высокой температуры воды. Единичные гибели рыб также могут наблюдаться из-за дефицита кислорода и повышения температуры. Щука ― холодолюбивая рыба, для нее повышение температуры может быть критическим. Я скептически отношусь к тому, когда пишут, что «что-то свергли». Не может быть, чтобы в таком случае погибали лишь некоторые виды рыб, – рассказал Павлоград.dp.ua Олег Маренков – кандидат биологических наук, доцент, проректор по научной работе Днепровского национального университета.

Эксперт вспомнил, что недавно в Днепре погибли 18 сомов.

«Гибель толстолобика связана с тем, что он не нерестирует, а для него плюсовые температуры наступают сейчас. Такой ему нужны вихревые течения, но их нет. Рыба собирается на нерест, но не происходит, поэтому может происходить процесс резорбции икры, что может привезти к гибели некоторых экземпляров. Такое может случаться с карпом, толстолобом», – отметил Олег Маренков.

Напомним, ранее мы сообщали, что экологи бьют тревогу из-за массовой гибели сомов в Днепре

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине река окрасилась в оранжевый цвет: в чем делоУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине река окрасилась в оранжевый цвет: в чем делоРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Бильярдная вместо детского городка в парке Глобы в Днепре: уникальные фото 1960-х годов
    Новости Днепра
    Сегодня 17:28
    Бильярдная вместо детского городка в парке Глобы в Днепре: уникальные фото 1960-х годов

    После Второй мировой войны парк Глобы пережил реконструкцию, во время…

    В Днепре в развлекательном центре 7 детей травмировались на батуте, который вдруг сдулся
    Новости Днепра
    Сегодня 16:52
    В Днепре в развлекательном центре 7 детей травмировались на батуте, который вдруг сдулся

    В Днепре в развлекательном центре Crazy Land травмировались 7 детей.

    На Днепропетровщине на глазах у прохожих утонув мужчина
    Новости Днепра
    Сегодня 16:45
    На Днепропетровщине на глазах у прохожих утонув мужчина

    В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина утонул в реке.

    «Бизнесвумен» пыталась перевезти через границу уклонистов из Днепропетровщины и Закарпатья
    Новости Днепра
    Сегодня 15:57
    «Бизнесвумен» пыталась перевезти через границу уклонистов из Днепропетровщины и Закарпатья

    Пограничники задержали жительницу Закарпатья, которая делала бизнес на военнообязанных мужчинах.

    Последние новости

    Бильярдная вместо детского городка в парке Глобы в Днепре: уникальные фото 1960-х годов
    Бильярдная вместо детского городка в парке Глобы в Днепре: уникальные фото 1960-х годов

    После Второй мировой войны парк Глобы пережил реконструкцию, во время которой было не только восстановлено то, что уже было в парке, например, железная дорога, но и зеленая зона обрела несколько новых аттракционов и мест, где жители Днепра могли проводить досуг.…

    Сегодня 17:28
    0
    просмотров
    В Днепре в развлекательном центре 7 детей травмировались на батуте, который вдруг сдулся
    В Днепре в развлекательном центре 7 детей травмировались на батуте, который вдруг сдулся

    В Днепре в развлекательном центре Crazy Land травмировались 7 детей.

    Сегодня 16:52
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине на глазах у прохожих утонув мужчина
    На Днепропетровщине на глазах у прохожих утонув мужчина

    В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина утонул в реке.

    Сегодня 16:45
    0
    просмотров
    «Бизнесвумен» пыталась перевезти через границу уклонистов из Днепропетровщины и Закарпатья
    «Бизнесвумен» пыталась перевезти через границу уклонистов из Днепропетровщины и Закарпатья

    Пограничники задержали жительницу Закарпатья, которая делала бизнес на военнообязанных мужчинах.

    Сегодня 15:57
    0
    просмотров
    Едва не сбили детей на детской площадке: в Днепре подростки ездили с большой скоростью на «Запорожце»
    Едва не сбили детей на детской площадке: в Днепре подростки ездили с большой скоростью на «Запорожце»

    В Днепре на жилом массиве Тополь подростки гоняли на "Запорожце".

    Сегодня 14:37
    1
    просмотров
    Сравнение стоимости посещения аквапарков Днепра 2024: где дешевле и какие условия
    Сравнение стоимости посещения аквапарков Днепра 2024: где дешевле и какие условия

    В Днепре работает два аквапарка. По одному на левом и правом берегу города. В них можно не только поплавать в бассейне, но и покататься на горках и других водных аттракционах.

    Сегодня 14:36
    0
    просмотров
    Вблизи Днепра расположен самый большой в Украине бассейн под открытым небом
    Вблизи Днепра расположен самый большой в Украине бассейн под открытым небом

    Недалеко от Днепра есть самый большой в Украине бассейн под открытым небом.

    Сегодня 14:32
    0
    просмотров
    В Каменском мужчина чуть не зарезал собаку соседа из-за ссоры
    В Каменском мужчина чуть не зарезал собаку соседа из-за ссоры

    В Каменском мужчина пытался убить собаку.

    Сегодня 13:26
    1
    просмотров
    Сотрудник ГСЧС из Днепра передавал пароли на блокпостах российской ФСБ
    Сотрудник ГСЧС из Днепра передавал пароли на блокпостах российской ФСБ

    В Днепропетровской области судили спасателя-предателя, который передавал служебные пароли сотруднику российской ФСБ.

    Сегодня 13:21
    3
    просмотров
    В Днепре у дороги якобы нашли труп: что говорят в полиции
    В Днепре у дороги якобы нашли труп: что говорят в полиции

    В Днепре на одной из улиц увидели труп.

    Сегодня 13:10
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх