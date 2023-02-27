На Днепропетровщине ребенок закрыл маму на балконе

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Так, 27 февраля спасателям поступило сообщение о том, что в городке Широкое Криворожского района, малыш закрыл маму на балконе квартиры. Освобождать женщину отправились местные чрезвычайники.
Приехав на место происшествия, они увидели местную жительницу, застрявшую на балконе квартиры на втором этаже. С помощью стремянки чрезвычайники поднялись к женщине, открыли дверь и предоставили маме доступ к квартире и ребенку.
Помогали женщине 5 спасателей и 1 единица техники.
Напомним, сегодня вблизи Кривого Рога произошло смертельное ДТП. Спасатели вытаскивали тела погибших из разбитой машины.
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