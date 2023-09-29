На Днепропетровщине ребенок тяжело травмировался во время катания на велосипеде

В Павлограде фельдшеры помогли травмированному мальчику.

Об этом рассказала врач Светлана Зайчикова.

На днях к медикам на линию ЭМД обратились взволнованные родители. Они рассказали, что их ребенок сильно травмировался во время катания на велосипеде. На место выехала бригада скорой помощи.

Как оказалось, малолетний мальчик ударился, когда свалился с велосипеда. У него диагностировали тупую травму живота. Для дальнейшего обследования и оказания помощи направлена в Днепропетровскую детскую больницу КП РМЦРЗ ДОР.

При транспортировке маленького пациента в больницу в полном объеме предоставлялась экстренная медицинская помощь. Еще раз обращаемся к родителям! Конечно, полностью искоренить детский травматизм невозможно! От несчастного случая, к сожалению, никто не застрахован. Но задача родителей – максимально защитить своего ребенка. Желаем маленькому пациенту быстрого выздоровления! – написала медик.

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