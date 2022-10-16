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На Днепропетровщине ребенок поджог машину

Сегодня 13:10
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В одном из городов на Днепропетровщине ребенок поджог авто.
Новости Днепра про На Днепропетровщине ребенок поджог машину

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Редакция «Днепр оперативный» из собственных источников сообщила, что в Верхнеднепровске загорелся автомобиль посреди двора одного из жилых домов.

Впоследствии стало известно, что «Мерседес 200» поджог мальчик, который играл со спичками во дворе частного дома. Автомобиль принадлежал 42-летней женщине.

Спасатели ликвидировали пожар, но автомобиль частично выгорел. Особенно пострадала передняя часть.

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