На Днепропетровщине ребенок поджог машину

В одном из городов на Днепропетровщине ребенок поджог авто.

Редакция «Днепр оперативный» из собственных источников сообщила, что в Верхнеднепровске загорелся автомобиль посреди двора одного из жилых домов.

Впоследствии стало известно, что «Мерседес 200» поджог мальчик, который играл со спичками во дворе частного дома. Автомобиль принадлежал 42-летней женщине.

Спасатели ликвидировали пожар, но автомобиль частично выгорел. Особенно пострадала передняя часть.

Українська Русский

Автор: