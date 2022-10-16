На Днепропетровщине ребенок поджог машину

Редакция «Днепр оперативный» из собственных источников сообщила, что в Верхнеднепровске загорелся автомобиль посреди двора одного из жилых домов.
Впоследствии стало известно, что «Мерседес 200» поджог мальчик, который играл со спичками во дворе частного дома. Автомобиль принадлежал 42-летней женщине.
Спасатели ликвидировали пожар, но автомобиль частично выгорел. Особенно пострадала передняя часть.Елизавета Бельмас
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Еще один человек стал жертвой разорвавшегося в руке снаряда.
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В АНД районе Днепра из двора жилого дома угнали автомобиль…
В воскресенье, 2 октября, в Пятихатском районе на автодороге Знаменка-Луганск-Изварино…
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