На Днепропетровщине ребенок отравился каплями от насморка

О неприятном инциденте рассказала врач Светлана Зайчикова.
Все произошло 12 января. Диспетчерам Павлоградской станции скорой помощи позвонила обеспокоенная женщина, которая рассказала, что ее 9-месячный ребенок плохо себя чувствует. Он был хилым, постоянно спал и имел низкую температуру тела.
Приехав по вызову, фельдшеры осмотрели малыша и заподозрили отравление медикаментами. Мама рассказала, что лечила ребенка в течение нескольких суток от насморка и применяла капли в нос. Медики решили госпитализировать маленького пациента, но женщина упорно отказывалась. На место вызвали полицию.
После этого ребенка с отравлением средней степени тяжести госпитализировали в одну из больниц. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Медики подчеркивают, что нельзя заниматься самолечением. Не всегда лекарства, которые продаются в аптеке без рецепта – 100% безопасны.
Читайте также:
Автор:
В этом году ВНО снова не будет.
Нужна ваша помощь!
14 января россияне ударили по дому на Набережной Победы в…
Вчера, 19 января, в 15:47 на линию «101» сообщили о…
В Днепре 6 троллейбус снова будет курсировать по привычному маршруту
В этом году ВНО снова не будет.
Аренда комнаты стоит на несколько тысяч гривен дешевле, чем аренда однокомнатной квартиры. Это позволяет сэкономить средства не только на съеме жилья, но и на оплате коммунальных услуг. Также комнату легче найти, чем квартиру, на рынке представлено большое количество вариантов за…
В Днепре продолжают избавляться от названий и объектов, связанных с россией, советским союзом и российской империей.
Британские ученые выяснили, что самым высоким интеллектом среди кошек обладают усатые абиссинской, бирманской и бенгальской породы. Для того, чтобы узнать, насколько кошки сообразительны и способны адаптироваться к новой среде, то есть к новому дому, ученые изучили уровень их любознательности и…
14 января россияне ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.
Стало известно, почему в Днепре массово гибла рыба.
Нужна ваша помощь!
14 января россияне ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.
Днепрян приглашают принять участие в всеобщей панихиде по погибшим на Победе.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!