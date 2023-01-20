На Днепропетровщине ребенок отравился каплями от насморка

На Днепропетровщине 9-месячный ребенок отравился каплями в нос.

О неприятном инциденте рассказала врач Светлана Зайчикова.

Все произошло 12 января. Диспетчерам Павлоградской станции скорой помощи позвонила обеспокоенная женщина, которая рассказала, что ее 9-месячный ребенок плохо себя чувствует. Он был хилым, постоянно спал и имел низкую температуру тела.

Приехав по вызову, фельдшеры осмотрели малыша и заподозрили отравление медикаментами. Мама рассказала, что лечила ребенка в течение нескольких суток от насморка и применяла капли в нос. Медики решили госпитализировать маленького пациента, но женщина упорно отказывалась. На место вызвали полицию.

После этого ребенка с отравлением средней степени тяжести госпитализировали в одну из больниц. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Медики подчеркивают, что нельзя заниматься самолечением. Не всегда лекарства, которые продаются в аптеке без рецепта – 100% безопасны.