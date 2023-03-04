На Днепропетровщине разыскивают пропавшего подростка из Подгороднего

Подросток вышел из дома в пятницу, 3 марта, примерно в 18:00 и до сих пор не вернулся. В Telegram-канале полиции Днепропетровской области просят о помощи в поисках.
Приметы: 16 лет, 170 сантиметров ростом, худощавого телосложения, голубые глаза, короткие русые волосы. Был одет в синюю куртку, камуфляжные штаны, темные ботинки.
Особые приметы: родинка слева на щеке.
Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении 16-летнего парня, просьба обратиться по телефонам: 102, (096) 884 83 94.
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