На Днепропетровщине разыскивают пропавшего подростка из Подгороднего

В Днепропетровской области полиция ищет пропавшего Кирилла Калиту, 2006 года рождения, из Подгороднего.

Подросток вышел из дома в пятницу, 3 марта, примерно в 18:00 и до сих пор не вернулся. В Telegram-канале полиции Днепропетровской области просят о помощи в поисках.

Приметы: 16 лет, 170 сантиметров ростом, худощавого телосложения, голубые глаза, короткие русые волосы. Был одет в синюю куртку, камуфляжные штаны, темные ботинки.

Особые приметы: родинка слева на щеке.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении 16-летнего парня, просьба обратиться по телефонам: 102, (096) 884 83 94.

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