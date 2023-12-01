На Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшего 25-летнего мужчину: последний раз видели 3 ноября

Присмотритесь внимательно к фото, возможно, вы видели этого мужчину!

На Днепропетровщине полицейские разыскивают 25-летнего без вести пропавшего Виктора Дерду.

Известно, что мужчина – уроженец Николаевской области. Последний раз его видели 3 ноября в Кривом Роге.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 20-25 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы короткие русые, глаза темные, может иметь бороду.

Был одет: темная куртка, черные сапоги.

Если вы видели этого мужчину или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 067 638 07 71, 067 568 90 99 или на линию «102».

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине больше года разыскивают 73-летнего дедушку: ушел из дома и пропал без вести.

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