На Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшего 25-летнего мужчину: последний раз видели 3 ноября

На Днепропетровщине полицейские разыскивают 25-летнего без вести пропавшего Виктора Дерду.
Известно, что мужчина – уроженец Николаевской области. Последний раз его видели 3 ноября в Кривом Роге.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 20-25 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы короткие русые, глаза темные, может иметь бороду.
Был одет: темная куртка, черные сапоги.
Если вы видели этого мужчину или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 067 638 07 71, 067 568 90 99 или на линию «102».
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине больше года разыскивают 73-летнего дедушку: ушел из дома и пропал без вести.
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