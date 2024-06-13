Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине разоблачили двух нелегалов из России

Сегодня 08:02
просмотров

В Никопольском районе полиция обнаружила двух граждан России, нелегально проживавших на территории Украины.

Новости Днепра про На Днепропетровщине разоблачили двух нелегалов из России

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что двое мужчин — в течение нескольких лет скрывались от стражей порядка на территории Никопольщины.

54- и 28-летнего нелегала впоследствии обнаружили и задержали сотрудники миграционной полиции.

11 июня двое мужчин были доставлены в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. В дальнейшем они будут выдворены с территории Украины, — доложили в публикации.

Правоохранители напоминают, что, начиная с 7 мая 2024 года, в Украине действуют общегосударственные превентивные меры по выявлению нелегальных мигрантов.

Напомним, в прошлом месяце из Днепра выдворили гражданку России, которая незаконно находилась на территории Украины. После этого полицейские Управления миграционной полиции поймали гражданина Армении, который нелегально проживал в Украине в течение 7 лет.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине разоблачили двух нелегалов из РоссииУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине разоблачили двух нелегалов из РоссииРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Павлоградец заплатит 300 тысяч гривен мужчине, которого он ударил в челюсть
    Новости Днепра
    Вчера 13:19
    Павлоградец заплатит 300 тысяч гривен мужчине, которого он ударил в челюсть

    В Павлограде мужчина отсудил у своего обидчика 300 тысяч гривен.

    На Днепропетровщине во время пожара пострадала женщина
    Новости Днепра
    Вчера 09:24
    На Днепропетровщине во время пожара пострадала женщина

    В Синельниковском районе воспламенилось хозяйственная постройка.

    Ночью враг атаковал Днепропетровщину: есть пострадавшие, среди них – ребенок
    Новости Днепра
    Вчера 07:54
    Ночью враг атаковал Днепропетровщину: есть пострадавшие, среди них – ребенок

    Ночью враг запустил шахеды на Днепропетровскую область.

    На некоторых улицах Днепра света не будет почти весь день: адреса
    Новости Днепра
    Вчера 07:34
    На некоторых улицах Днепра света не будет почти весь день: адреса

    Некоторые жители Днепра останутся без света с утра до вечера.

    Последние новости

    В Днепре 13 июня свет будет весь день, но не у всех: адреса
    В Днепре 13 июня свет будет весь день, но не у всех: адреса

    Сегодня, 13 июня, в Днепре света будет больше, но не у всех.

    Сегодня 06:48
    4
    просмотров
    Погода на 13 июня: в Днепре будет облачно, но тепло
    Погода на 13 июня: в Днепре будет облачно, но тепло

    Отличного дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Житель Днепра открыл работавшую на РФ ботоферму
    Житель Днепра открыл работавшую на РФ ботоферму

    Днепрянин обустроил работавшую на РФ ботоферму.

    Вчера 21:53
    4
    просмотров
    9 погибших, 29 раненых, 41 повреждена многоэтажка: последствия удара по Кривому Рогу «Искандером»
    9 погибших, 29 раненых, 41 повреждена многоэтажка: последствия удара по Кривому Рогу «Искандером»

    Спасательная операция продолжается.

    Вчера 21:16
    3
    просмотров
    В Днепре на проспекте Калнышевского сбили девушку с собакой (ВИДЕО)
    В Днепре на проспекте Калнышевского сбили девушку с собакой (ВИДЕО)

    В Днепре на "зебре" сбили девочку с собакой.

    Вчера 20:42
    5
    просмотров
    Бешенство у кошек, собак и лис: какие города и села в Днепропетровской области признали неблагополучными
    Бешенство у кошек, собак и лис: какие города и села в Днепропетровской области признали неблагополучными

    В ряде населенных пунктов Днепропетровщины зафиксировали бешенство и другие заболевания животных.

    Вчера 20:06
    3
    просмотров
    В Днепре и области 13 июня свет будут выключать всего 2 часа
    В Днепре и области 13 июня свет будут выключать всего 2 часа

    В Днепре и области будут выключать свет всего на два часа.

    Вчера 19:21
    5
    просмотров
    Восемь погибших, четверо пропавших без вести: в Кривом Роге на месте «прилета» продолжается спасательная операция
    Восемь погибших, четверо пропавших без вести: в Кривом Роге на месте «прилета» продолжается спасательная операция

    В Кривом Роге разбирают завалы на месте попадания ракеты.

    Вчера 18:35
    1
    просмотров
    В Кривом Роге 6 погибших из-за ракетного удара
    В Кривом Роге 6 погибших из-за ракетного удара

    В Кривом Роге шесть погибших из-за ракетного удара, 12 июня.

    Вчера 17:55
    1
    просмотров
    В Кривом Роге разыскивают мужчину, напавшего на женщину в подъезде
    В Кривом Роге разыскивают мужчину, напавшего на женщину в подъезде

    Злоумышленника ищет полиция.

    Вчера 17:28
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх