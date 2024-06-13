На Днепропетровщине разоблачили двух нелегалов из России

В Никопольском районе полиция обнаружила двух граждан России, нелегально проживавших на территории Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что двое мужчин — в течение нескольких лет скрывались от стражей порядка на территории Никопольщины.

54- и 28-летнего нелегала впоследствии обнаружили и задержали сотрудники миграционной полиции.

11 июня двое мужчин были доставлены в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. В дальнейшем они будут выдворены с территории Украины, — доложили в публикации.

Правоохранители напоминают, что, начиная с 7 мая 2024 года, в Украине действуют общегосударственные превентивные меры по выявлению нелегальных мигрантов.

Напомним, в прошлом месяце из Днепра выдворили гражданку России, которая незаконно находилась на территории Украины. После этого полицейские Управления миграционной полиции поймали гражданина Армении, который нелегально проживал в Украине в течение 7 лет.

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