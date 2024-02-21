На Днепропетровщине раздавались взрывы: работала ПВО

Спасибо нашим защитникам!

Вчера поздно вечером российские оккупанты направили на Днепропетровщину 4 «шахеда» — их уничтожили наши защитники. ПВО работала в Днепровском и Павлоградском районах.

Всего вчера российские войска запустили по Украине 19 дронов, 13 из них были уничтожены.

Об этом сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.

Также поздно вечером оккупанты били из артиллерии по Марганецкой громаде Никопольского района. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

В других громадах области ночь была тихой. Мирного дня, — добавил Лукашук.

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