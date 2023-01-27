На Днепропетровщине работники критической инфраструктуры могли быть коллаборантами

В Днепропетровской области разоблачили очередных пророссийских коллаборантов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, в Кривом Роге вражеским агитатором оказалась бывшая работница предприятия горно-металлургической отрасли Кривого Рога. Известно, что на своей странице в соцсети она хвалила действия врага и отрицала вооруженную агрессию России.

Если в Кривом Роге вражеской агитацией занималась бывшая сотрудница предприятия, то в Павлограде поймали работника объекта критической инфраструктуры. Мужчина поддерживал оккупацию Украины и восхищался российским диктатором. Мог ли задержанный сотрудничать с врагом — выяснят правоохранители.

Во время обысков у подозреваемых забрали телефоны и компьютеры, с помощью которых они публиковали эти материалы.

Обеим задержанным сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: