На Днепропетровщине работники критической инфраструктуры могли быть коллаборантами

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Так, в Кривом Роге вражеским агитатором оказалась бывшая работница предприятия горно-металлургической отрасли Кривого Рога. Известно, что на своей странице в соцсети она хвалила действия врага и отрицала вооруженную агрессию России.
Если в Кривом Роге вражеской агитацией занималась бывшая сотрудница предприятия, то в Павлограде поймали работника объекта критической инфраструктуры. Мужчина поддерживал оккупацию Украины и восхищался российским диктатором. Мог ли задержанный сотрудничать с врагом — выяснят правоохранители.
Во время обысков у подозреваемых забрали телефоны и компьютеры, с помощью которых они публиковали эти материалы.
Обеим задержанным сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.
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