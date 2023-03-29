На Днепропетровщине пьяный мужчина свалился в 3-метровый погреб

В Каменском пьяный мужчина травмировался, когда упал в погреб.

Об этом рассказала врач Лариса Быданцева.

На днях в Каменском медикам и спасателям пришлось доставать из погреба мужчину. Вызов в «скорую» поступил 27 марта около 8 часов вечера.

Как рассказал заявитель, его друг, с которым они пьянствовали, свалился в 3-метровый погреб. На место инцидента выехали сотрудники местного пункта экстренной помощи. Прибыв по адресу, они действительно увидели мужчину, находившегося на дне ямы.

Фельдшеры не смогли самостоятельно вытащить мужчину наверх, поэтому обратились за помощью к спасателям. Подняв пострадавшего на поверхность, врачи оказали ему первую медицинскую помощь и госпитализировали в местную больницу.

У него было алкогольное опьянение и закрытый перелом верхней трети левого бедра. По словам медиков, все могло закончиться гораздо хуже, учитывая состояние травмированного и глубину погреба.

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