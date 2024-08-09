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  • На Днепропетровщине приютили дикого детеныша куницы, которого военные нашли в окопе Донецкой области

На Днепропетровщине приютили дикого детеныша куницы, которого военные нашли в окопе Донецкой области

Сегодня 10:36
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В приюте на Днепропетровщине чудом спасли дикое животное с фронта.

Новости Днепра про На Днепропетровщине приютили дикого детеныша куницы, которого военные нашли в окопе Донецкой области

В одном из приютов для животных на Днепропетровщине живет спасенный с фронта детеныш куницы по прозвищу Гризли. Животное покинула мать, когда ей была неделя, после чего куница осталась одна в окопе на Донетчине. Впоследствии изможденное животное нашли военные и передали в приют, пишет Суспільне.

Новорожденный детеныш лежал брошенным матерью в окопе. Военные заметили истощенного детеныша и передали на опеку волонтерами.

И вот уже несколько месяцев Гризли находится в одном из приютов. Сейчас куница живет в отдельном вольере, но перед этим волонтерам пришлось собственноручно вскармливать куницу и поселить у себя дома, потому что с другими животными дикого зверя держать нельзя.

Когда она подросла – ей построили собственный дом. Сейчас куницу кормят цыплятами, рыбой и ягодами. Понемногу учат охотиться, чтобы Гризли могла выжить в дикой природе, куда ее выпустят весной. Осень и зиму животное еще побудет с волонтерами.

Новости Днепра про На Днепропетровщине приютили дикого детеныша куницы, которого военные нашли в окопе Донецкой области

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Новости Днепра про На Днепропетровщине приютили дикого детеныша куницы, которого военные нашли в окопе Донецкой областиУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине приютили дикого детеныша куницы, которого военные нашли в окопе Донецкой областиРусский

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