На Днепропетровщине приютили дикого детеныша куницы, которого военные нашли в окопе Донецкой области

В одном из приютов для животных на Днепропетровщине живет спасенный с фронта детеныш куницы по прозвищу Гризли. Животное покинула мать, когда ей была неделя, после чего куница осталась одна в окопе на Донетчине. Впоследствии изможденное животное нашли военные и передали в приют, пишет Суспільне.
Новорожденный детеныш лежал брошенным матерью в окопе. Военные заметили истощенного детеныша и передали на опеку волонтерами.
И вот уже несколько месяцев Гризли находится в одном из приютов. Сейчас куница живет в отдельном вольере, но перед этим волонтерам пришлось собственноручно вскармливать куницу и поселить у себя дома, потому что с другими животными дикого зверя держать нельзя.
Когда она подросла – ей построили собственный дом. Сейчас куницу кормят цыплятами, рыбой и ягодами. Понемногу учат охотиться, чтобы Гризли могла выжить в дикой природе, куда ее выпустят весной. Осень и зиму животное еще побудет с волонтерами.
Читайте также:
Автор:
В сети высмеяли аварийное состояние одной из маршруток Днепра.
Ярослава Магучих рассказала, куда потратит призовые за "золото".
Пока ситуация в энергетике несколько улучшилась.
В Желтых Водах мужчина тратил деньги на себя с пенсионной…
В сети высмеяли аварийное состояние одной из маршруток Днепра.
Ярослава Магучих рассказала, куда потратит призовые за "золото".
Пока ситуация в энергетике несколько улучшилась.
Жители Кривого Рога сегодня услышат взрыв.
В Желтых Водах мужчина тратил деньги на себя с пенсионной карточки пожилой родственницы.
Днепропетровщина вошла в двойку лидеров по количеству заключения браков, а также – в двойку антилидеров по количеству их расторжения.
На одном из кладбищ в Синельниковском районе вандалы осквернили могилу.
Днепропетровщина вышла в тройку областей с наибольшим количеством больных на COVID-19.
В области сработало ПВО.
Вночі у Дніпрі пролунали вибухи.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!