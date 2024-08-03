На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП

Парень напал на отца своей девушки, потому что пытался ее защитить.

Несколько дней назад улица Короленко в Днепре была переименована и получила свое историческое название: «Первозвановская». Она считается одной из старейших и самых длинных улиц города – ее протяженности почти 2 км.