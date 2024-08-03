На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Трагический инцидент произошел на улице Ньютона Центрально-Городского района города Кривой Рог.
Ночью в Службу спасения «101» поступило сообщение о ДТП. По прибытию к месту происшествия сотрудники ГСЧС предварительно установили, что водитель легкового автомобиля «ВАЗ 2106» допустил столкновение с деревом, говорится в сообщении спасателей.
Пассажира автомобиля госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.
Водитель получил смертельные травмы, чрезвычайные деблокировали его тело и передали работникам полиции.
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