Сгорели заживо: на Днепропетровщине произошло ДТП со смертельным исходом

Сегодня утром, 23 мая, около 04:53 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании автомобиля на трассе Знаменка-Луганск-Изварино за пределами города Пятихатки Каменского района.

Об этом говорится в сообщении ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

После приезда спасателей на месте происшествия обнаружили ужасные последствия ДТП с участием легковушки «Таврия» и грузового «Mercedes 608». Обе машины горели.

В 06:00 возгорание было ликвидировано, а в легковом автомобиле обнаружили двух погибших.

Ранее мы писали, что в Днепре на проспекте Калнышевского автомобиль влетел в супермаркет АТБ.

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