Сгорели заживо: на Днепропетровщине произошло ДТП со смертельным исходом

Об этом говорится в сообщении ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
После приезда спасателей на месте происшествия обнаружили ужасные последствия ДТП с участием легковушки «Таврия» и грузового «Mercedes 608». Обе машины горели.
В 06:00 возгорание было ликвидировано, а в легковом автомобиле обнаружили двух погибших.
Ранее мы писали, что в Днепре на проспекте Калнышевского автомобиль влетел в супермаркет АТБ.
Читайте также:
Ердем Альона
Автор:
В Днепре правоохранители задержали женщину 25 лет, которая делала закладку…
Сегодня, 23 мая, в Днепре проходят плановые ремонтные работы на…
Днепряне снова смогут увидеть парад планет.
В Днепре автомобиль врезался в супермаркет АТБ.
В Днепре правоохранители задержали женщину 25 лет, которая делала закладку в одном из подъездов дома в Новокодакском районе. Событие произошло в апреле.
Сегодня, 23 мая, в Днепре проходят плановые ремонтные работы на оборудованиях подстанций.
Хорошего дня, друзья!
Днепряне снова смогут увидеть парад планет.
В Днепре автомобиль врезался в супермаркет АТБ.
Спасатели вытащили из искусственного водоема тело мужчины.
В Днепре на объединенный маршрут будет запущен временный трамвай.
В Укрэнерго сообщили, как 23 мая будут выключать свет.
Взрыв, который слышали в Днепре днем 22 мая, произошел из-за "прилета" баллистической ракеты.
Стали известны подробности дела эксдепутата Днепропетровского облсовета Андрея Смирнова.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!