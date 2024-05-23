Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Сгорели заживо: на Днепропетровщине произошло ДТП со смертельным исходом

Сегодня 07:58
просмотров

Сегодня утром, 23 мая, около 04:53 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании автомобиля на трассе Знаменка-Луганск-Изварино за пределами города Пятихатки Каменского района.

Новости Днепра про Сгорели заживо: на Днепропетровщине произошло ДТП со смертельным исходом

Об этом говорится в сообщении ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

После приезда спасателей на месте происшествия обнаружили ужасные последствия ДТП с участием легковушки «Таврия» и грузового «Mercedes 608». Обе машины горели. 

В 06:00 возгорание было ликвидировано, а в легковом автомобиле обнаружили двух погибших. 

Ранее мы писали, что в Днепре на проспекте Калнышевского автомобиль влетел в супермаркет АТБ.

Читайте также:

 

Новости Днепра про Сгорели заживо: на Днепропетровщине произошло ДТП со смертельным исходомУкраїнська Новости Днепра про Сгорели заживо: на Днепропетровщине произошло ДТП со смертельным исходомРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Прятала «товар» в подъездах: в Днепре 25-летней женщине сообщили о подозрении
    Новости Днепра
    Сегодня 07:22
    Прятала «товар» в подъездах: в Днепре 25-летней женщине сообщили о подозрении

    В Днепре правоохранители задержали женщину 25 лет, которая делала закладку…

    Где в Днепре сегодня ожидать отключения света: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 06:43
    Где в Днепре сегодня ожидать отключения света: адреса

    Сегодня, 23 мая, в Днепре проходят плановые ремонтные работы на…

    Жители Днепра снова смогут невооруженным глазом увидеть парад планет: когда и как смотреть
    Новости Днепра
    Вчера 21:59
    Жители Днепра снова смогут невооруженным глазом увидеть парад планет: когда и как смотреть

    Днепряне снова смогут увидеть парад планет.

    В Днепре на проспекте Калнышевского автомобиль влетел в супермаркет АТБ (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Вчера 21:17
    В Днепре на проспекте Калнышевского автомобиль влетел в супермаркет АТБ (ВИДЕО)

    В Днепре автомобиль врезался в супермаркет АТБ.

    Последние новости

    Прятала «товар» в подъездах: в Днепре 25-летней женщине сообщили о подозрении
    Прятала «товар» в подъездах: в Днепре 25-летней женщине сообщили о подозрении

    В Днепре правоохранители задержали женщину 25 лет, которая делала закладку в одном из подъездов дома в Новокодакском районе. Событие произошло в апреле.

    Сегодня 07:22
    2
    просмотров
    Где в Днепре сегодня ожидать отключения света: адреса
    Где в Днепре сегодня ожидать отключения света: адреса

    Сегодня, 23 мая, в Днепре проходят плановые ремонтные работы на оборудованиях подстанций.

    Сегодня 06:43
    16
    просмотров
    Погода на 23 мая: в Днепре будет очень тепло
    Погода на 23 мая: в Днепре будет очень тепло

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    2
    просмотров
    Жители Днепра снова смогут невооруженным глазом увидеть парад планет: когда и как смотреть
    Жители Днепра снова смогут невооруженным глазом увидеть парад планет: когда и как смотреть

    Днепряне снова смогут увидеть парад планет.

    Вчера 21:59
    5
    просмотров
    В Днепре на проспекте Калнышевского автомобиль влетел в супермаркет АТБ (ВИДЕО)
    В Днепре на проспекте Калнышевского автомобиль влетел в супермаркет АТБ (ВИДЕО)

    В Днепре автомобиль врезался в супермаркет АТБ.

    Вчера 21:17
    3
    просмотров
    В Днепре из искусственного озера выловили тело человека
    В Днепре из искусственного озера выловили тело человека

    Спасатели вытащили из искусственного водоема тело мужчины.

    Вчера 20:43
    5
    просмотров
    В Днепре два трамвая приостановят движение, а вместо них будет ездить один временный
    В Днепре два трамвая приостановят движение, а вместо них будет ездить один временный

    В Днепре на объединенный маршрут будет запущен временный трамвай.

    Вчера 19:59
    5
    просмотров
    В Днепре 23 мая весь день будут выключать свет по графику
    В Днепре 23 мая весь день будут выключать свет по графику

    В Укрэнерго сообщили, как 23 мая будут выключать свет.

    Вчера 19:21
    57
    просмотров
    По Днепровскому району попали баллистикой
    По Днепровскому району попали баллистикой

    Взрыв, который слышали в Днепре днем ​​22 мая, произошел из-за "прилета" баллистической ракеты.

    Вчера 18:40
    17
    просмотров
    Эксдепутата Днепропетровского облсовета Смирнова НАБУ подозревает в незаконном обогащении более чем на 15 млн грн
    Эксдепутата Днепропетровского облсовета Смирнова НАБУ подозревает в незаконном обогащении более чем на 15 млн грн

    Стали известны подробности дела эксдепутата Днепропетровского облсовета Андрея Смирнова.

    Вчера 18:02
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх