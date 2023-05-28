На Днепропетровщине произошла вспышка коронавируса в пансионате для престарелых

Впрочем, ситуация находится в пределах нормы.

Об этом сообщили в областном лабораторном центре при Минздраве Украины.

Так, во время мониторинга эпидситуации с COVID-19 в Днепре и области, специалисты лабораторного центра обнаружили вспышку заболеваемости в одном из заведений, где живут пожилые люди.

По сообщению, в пансионате заболело сразу 11 подопечных. В заведении уже провели эпидрасследование и обеспечили все необходимые противоэпидемические меры. Ситуация сейчас находится на контроле.

Если не учитывать эту вспышку, то в целом ситуация с заболеваемостью коронавирусом и ОРВИ пока на низком уровне интенсивности. С 19 по 25 мая в области зафиксировали 343 случая COVID-19. Если сравнивать с предыдущим периодом, количество больных снизилось на 15%.

Кроме этого, в центре напомнили, что всего с начала пандемии в области коронавирусом переболело 357 тысяч человек, выздоровели 343 тысячи. К сожалению, от заболевания умерли более 10 тысяч человек.

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