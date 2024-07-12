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На Днепропетровщине произошел пожар в доме: погибли два человека

Сегодня 15:03
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Сегодня, 12 июля, в Криворожском районе на пожаре погибли два человека.

Новости Днепра про На Днепропетровщине произошел пожар в доме: погибли два человека

Пожар произошел около 11:48 на улице Северная в селе Шевченковское Глеюватской громады. Там загорелся одноэтажный жилой дом. Горели домашние вещи на площади 25 кв. На место вызвали спасателей.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области, во время тушения пожара в доме спасатели обнаружили погибшего мужчину, 1962 года рождения, и погибшую женщину, 1955 года рождения.

Пожар потушили через час. Были привлечены 10 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

Напомним, ранее мы также писали, что в Днепре из-за адской жары авто нагрелось до опасной температуры.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине произошел пожар в доме: погибли два человекаУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине произошел пожар в доме: погибли два человекаРусский

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