На Днепропетровщине провели в последний путь павшего Защитника

Об этом сообщает Лозоватский сельский совет.
Военному из Криворожья Максиму Лавринову было всего 25 лет.
Мужчина родился 30 мая 1999 в Христофоровке.
В 2016 году он окончил Христофоровскую среднюю общеобразовательную школу, в 2019 году проходил срочную службу, после чего решил подписать контракт.
С 2023 года Максим стал на службу оператором отделения противотанковых ракетных комплексов в Донецкой области. Защитник Украины погиб 3 июня во время выполнения боевого задания в Донецкой области.
Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и побратимам Героя.
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