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На Днепропетровщине провели в последний путь павшего Защитника

Сегодня 15:25
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В Днепропетровской области провели в последний путь 25-летнего Героя.

Новости Днепра про На Днепропетровщине провели в последний путь павшего Защитника

Об этом сообщает Лозоватский сельский совет.

Военному из Криворожья Максиму Лавринову было всего 25 лет.

Новости Днепра про На Днепропетровщине провели в последний путь павшего Защитника

Мужчина родился 30 мая 1999 в Христофоровке.

В 2016 году он окончил Христофоровскую среднюю общеобразовательную школу, в 2019 году проходил срочную службу, после чего решил подписать контракт.

С 2023 года Максим стал на службу оператором отделения противотанковых ракетных комплексов в Донецкой области. Защитник Украины погиб 3 июня во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и побратимам Героя.

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