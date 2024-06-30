На Днепропетровщине провели в последний путь павшего Защитника

Об этом сообщает мэр города Каменское Андрей Белоусов.
Восьмого марта в районе с.Сергеевка Донецкой области во время выполнения боевого задания по защите Родины погиб солдат Кулик Владимир Викторович, — говорится в сообщении главы города.
Мужчина родился 28 июня 1980 года в с. Красногвардейское Красногвардейского района Крымской области. В 1997-м окончил ПТУ в селе Царичанка.
В марте 22 года вступил в ряды ВСУ.
Дома у Героя остались жена, два сына, мать и два брата. Простились с воином вчера, 29 июня.
Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и побратимам погибшего Защитника.
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