На Днепропетровщине простились со спасателем, погибшим от вражеского обстрела

Вчера, 24 июня, в городе Покров Днепропетровской области провели в последний путь спасателя Николая Нечипоренка, погибшего от вражеского удара.

Начальник караула 44 государственной пожарно-спасательной части 7 государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Николай Нечипоренко 8 июня ликвидировал пожар, возникший в результате российских обстрелов Никополя. Во время этого враг еще раз атаковал город и пожарный получил тяжелые травмы. 28-летний спасатель до последнего боролся за жизнь, но ранения оказались очень тяжелыми и 22 июня он умер.

Об этом сообщили на сайте Покровского городского совета.

24 июня попрощаться с героем-спасателем Николаем Нечипоренко и почтить его память пришли работники ГСЧС, коллеги, родные, друзья и горожане. Чин похорон совершил благотворительный Православной церкви Украины города Покров Иван Назарик.

“В рядах ГСЧС Днепропетровщины Николай Нечипоренко значится с 2017 года. Он был спасателем не только по профессии, но и по зову сердца. Готов поминутно, рискуя собой, прийти на помощь каждому, кто попал в беду. Таким огнеборцем запомнят коллеги”, — подчеркнул заместитель начальника Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Днепропетровщины, половник гражданской защиты Анатолий Сугак.

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