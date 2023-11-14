На Днепропетровщине пропавшего 4-летнего мальчика нашли мертвым: упал в выгребную яму

Вчера, 13 ноября, в Илларионово пропал 4-летний Завар Калмыков. Ребёнка искали полицейские и волонтеры.
К сожалению, сегодня стало известно, что мальчика нашли мертвым.
Об этом сообщает «Информатор».
Отмечается, что ребенок упал в выгребную яму рядом с магазином.
Сейчас на месте работают правоохранители. В любом случае мы будем ждать результатов судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти, – сообщили в полиции.
Обновлено: по данным от ГУ НП в Днепропетровской области, ребенка обнаружили в колодце. Для установления причины смерти тело мальчика было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
По данному факту возбуждено уголовное производство и начато досудебное расследование.
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