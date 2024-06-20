Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине пропала 10-летняя девочка

Сегодня 19:14
просмотров

В Днепропетровской области ищут ребенка.

Новости Днепра про На Днепропетровщине пропала 10-летняя девочка

Криворожские правоохранители разыскивают 10-летнюю Дарью Шевченко.

20 июня около 14:00 девочка вышла из дома и в настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 10-12 лет, рост 135 см, худощавого телосложения, волосы темно-каштанового цвета ниже плеч.

Была одета: черная футболка с рисунком кобеля Патрона, черные шорты, белые босоножки, белая кепка.

При себе серый рюкзак с изображением кошек.

Если вам известна любая информация о местонахождении Дарьи Шевченко, просим сообщить в отделение полиции №4 Криворожского районного управления полиции или по телефонам: 0688470001 или 102.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине пропала 10-летняя девочкаУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине пропала 10-летняя девочкаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В центре Днепра вероятные охранники Тищенко «скрутили» военного: в полиции прокомментировали инцидент
    Новости Днепра
    Сегодня 21:58
    В центре Днепра вероятные охранники Тищенко «скрутили» военного: в полиции прокомментировали инцидент

    В центре Днепра неизвестные напали на военного.

    В Днепре спасали обнаженного мужчину, который взобрался на балкон, и хотел перелезть в другую квартиру
    Новости Днепра
    Сегодня 21:28
    В Днепре спасали обнаженного мужчину, который взобрался на балкон, и хотел перелезть в другую квартиру

    Удивительный случай произошел на 12 квартале.

    В Днепре на пересечении улиц Воскресенской и Владимира Великого столкнулись фура и Subaru
    Новости Днепра
    Сегодня 20:04
    В Днепре на пересечении улиц Воскресенской и Владимира Великого столкнулись фура и Subaru

    В центре Днепра пробка из-за ДТП.

    В Днепре вандалы уничтожают лавандовые поляны
    Новости Днепра
    Сегодня 18:53
    В Днепре вандалы уничтожают лавандовые поляны

    В Днепре коммунальщики жалуются на обрывающих лаванду вандалов.

    Последние новости

    В центре Днепра вероятные охранники Тищенко «скрутили» военного: в полиции прокомментировали инцидент
    В центре Днепра вероятные охранники Тищенко «скрутили» военного: в полиции прокомментировали инцидент

    В центре Днепра неизвестные напали на военного.

    Сегодня 21:58
    просмотров
    В Днепре спасали обнаженного мужчину, который взобрался на балкон, и хотел перелезть в другую квартиру
    В Днепре спасали обнаженного мужчину, который взобрался на балкон, и хотел перелезть в другую квартиру

    Удивительный случай произошел на 12 квартале.

    Сегодня 21:28
    просмотров
    Умер 88-летний канадский актер Дональд Сазерленд, наиболее известный своей ролью в «Голодных играх»
    Умер 88-летний канадский актер Дональд Сазерленд, наиболее известный своей ролью в «Голодных играх»

    Печальное известие сообщил его сын.

    Сегодня 20:53
    просмотров
    В Днепре на пересечении улиц Воскресенской и Владимира Великого столкнулись фура и Subaru
    В Днепре на пересечении улиц Воскресенской и Владимира Великого столкнулись фура и Subaru

    В центре Днепра пробка из-за ДТП.

    Сегодня 20:04
    просмотров
    В Днепре вандалы уничтожают лавандовые поляны
    В Днепре вандалы уничтожают лавандовые поляны

    В Днепре коммунальщики жалуются на обрывающих лаванду вандалов.

    Сегодня 18:53
    1
    просмотров
    Нардеп Тищенко снова появился в Днепре с «облавой» на ботофермы, а его охранники избили человека
    Нардеп Тищенко снова появился в Днепре с «облавой» на ботофермы, а его охранники избили человека

    В Днепре якобы "накрыли" еще пять мошеннических ботоферм.

    Сегодня 17:58
    0
    просмотров
    Дом на центральном проспекте Днепра занимает три улицы: раньше на его месте был изящный терем
    Дом на центральном проспекте Днепра занимает три улицы: раньше на его месте был изящный терем

    После Второй мировой войны центральный проспект отстраивался практически заново, большинство зданий были разрушены. Так, в начале 1950-х годов появился один из длинных домов, занимающий сразу три улицы. Ранее на месте него был изящный терем, принадлежавший мыловару.

    Сегодня 17:19
    1
    просмотров
    В Днепре из-за отключения света люди на час застряли в лифте
    В Днепре из-за отключения света люди на час застряли в лифте

    В Днепре люди застряли в лифте и пробыли там около часа.

    Сегодня 17:12
    5
    просмотров
    Падают деревья, столбы и врезаются мусорные баки: в Днепре из-за непогоды много изуродованных авто (ВИДЕО)
    Падают деревья, столбы и врезаются мусорные баки: в Днепре из-за непогоды много изуродованных авто (ВИДЕО)

    Сегодня лучше из дома больше не выходить.

    Сегодня 16:59
    1
    просмотров
    В Госэнергонадзоре рассказали, когда улучшится ситуация с отключениями света
    В Госэнергонадзоре рассказали, когда улучшится ситуация с отключениями света

    Ситуация с энергоснабжением потребителей в Украине улучшится в августе.

    Сегодня 16:16
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх