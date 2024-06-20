На Днепропетровщине пропала 10-летняя девочка

Криворожские правоохранители разыскивают 10-летнюю Дарью Шевченко.
20 июня около 14:00 девочка вышла из дома и в настоящее время ее местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 10-12 лет, рост 135 см, худощавого телосложения, волосы темно-каштанового цвета ниже плеч.
Была одета: черная футболка с рисунком кобеля Патрона, черные шорты, белые босоножки, белая кепка.
При себе серый рюкзак с изображением кошек.
Если вам известна любая информация о местонахождении Дарьи Шевченко, просим сообщить в отделение полиции №4 Криворожского районного управления полиции или по телефонам: 0688470001 или 102.
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