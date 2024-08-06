На Днепропетровщине прогремят взрывы: детали

Жители Кривого Рога услышат взрывы.

Сегодня, 6 августа, в Кривом Роге будут раздаваться взрывы.

Об этом сообщил городской голова Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

Промышленно-производственное предприятие (Терновский район) будет проводить плановые испытательные взрывные работы – с 09:00 до 15:00;

В карьере «№ 3» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы) будет произведен плановый взрыв – в 12:00.

Производственные взрывы находятся под контролем спецслужб, причин для беспокойства нет.

Учитывайте указанную выше информацию и следите за объявлениями воздушной тревоги.

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