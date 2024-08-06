На Днепропетровщине прогремят взрывы: детали

Сегодня, 6 августа, в Кривом Роге будут раздаваться взрывы.
Об этом сообщил городской голова Александр Вилкул в своем Telegram-канале.
Производственные взрывы находятся под контролем спецслужб, причин для беспокойства нет.
Учитывайте указанную выше информацию и следите за объявлениями воздушной тревоги.
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