На Днепропетровщине прогнозируют рекордный урожай арбузов

Отмечается, что в этом году планировали засеять поля так, чтобы собрать 15 га арбузов, но затем решили уменьшить территории, которые отдадут под бахчевые во избежание излишка товара.
По словам владельца ООО «Раст-Агро» Андрей Романива, в этом году семенные компании продали в разы больше семян арбузов, чем в прошлом.
«То есть урожая может быть очень много, и он может стать нерентабельным», – говорит предприниматель.
В прошлом году предприниматели тоже закупили много семян, но урожай был малым, из-за майских заморозков и града, избившего растения. Тогда 30% посевов были уничтожены, из-за чего цены на башенке были выше, чем ожидалось изначально.
«Сейчас арбузов решили выращивать в разы больше, а это может закончиться плохо для тех, кто выращивает», – отметил аграрий.
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