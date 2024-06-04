На Днепропетровщине прогнозируют рекордный урожай арбузов

В Днепропетровской области может быть рекордный урожай арбузов.

Отмечается, что в этом году планировали засеять поля так, чтобы собрать 15 га арбузов, но затем решили уменьшить территории, которые отдадут под бахчевые во избежание излишка товара.

По словам владельца ООО «Раст-Агро» Андрей Романива, в этом году семенные компании продали в разы больше семян арбузов, чем в прошлом.

«То есть урожая может быть очень много, и он может стать нерентабельным», – говорит предприниматель.

В прошлом году предприниматели тоже закупили много семян, но урожай был малым, из-за майских заморозков и града, избившего растения. Тогда 30% посевов были уничтожены, из-за чего цены на башенке были выше, чем ожидалось изначально.