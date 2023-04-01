На Днепропетровщине преступная банда торговала людьми и держала их в рабстве: среди жертв были и переселенцы

Лидером группы оказался 62-летний житель Новомосковского района. Он организовал схему и привлек сообщников, в том числе и членов своей семьи. В банде был задействован и надзиратель, который контролировал завербованных людей и, по указаниям «главного», направлял их на различные сельскохозяйственные работы.
Об этом пишет пресс-служба полиции в Днепропетровской области.
Вербовщики находили людей, которые не имели собственного жилья, источников дохода, документов и в целом находились в трудном положении. Среди них были и переселенцы с оккупированных территорий. Жертвы соглашались на предложенную «помощь» и якобы возможность подзаработать, а взамен попадали в трудовое рабство.
«Удерживали рабочих в нечеловеческих условиях и заставляли работать за бесценок на сельскохозяйственных работах. Средства, полученные за труд нанятых работников, распределялись между членами группы, в зависимости от роли каждого участника», — уточняется в сообщении.
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