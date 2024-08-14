На Днепропетровщине пожизненно заключенный мужчина торговал наркотиками в СИЗО

В Кривом Роге организованная группа, которую собрал пожизненно заключенный мужчина, занималась сбытом наркотических средств и психотропных веществ в местах лишения свободы.
Несмотря на то, что у мужчины было пожизненное, он смог настроить поставки и сбыт наркотиков с помощью жены и друзей. Знакомый «смотрящего» закупал каннабис, метадон, метамфетамин и передавал женщине организатора.
Жена передавала запретные вещества во время свиданий с мужем. В дальнейшем «смотрящий» распространял наркотики среди других заключенных.
Женщина была задержана. Трем участникам организованной группы сообщено о подозрении по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, передачи и сбыта наркотических средств и психотропных веществ в местах лишения свободы (ч. 3 ст. 307 УК Украины).
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