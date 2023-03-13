На Днепропетровщине пожар в квартире унес жизни мужчины и женщины

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что из окна квартиры на втором этаже идет дым.
Сотрудники ГСЧС попали внутрь задымленного помещения и приступили к тушению пожара. Возгорание локализовали в 08:34, а ликвидировали в 08:37. Огонь повредил домашнее имущество на площади 3 кв. м.
К сожалению, во время тушения возгорания пожарные обнаружили двух погибших: мужчину и женщину, личные данные устанавливаются.
К тушению пожара привлекли 14 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре «заминировали» здание СБУ.
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