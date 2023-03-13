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На Днепропетровщине пожар в квартире унес жизни мужчины и женщины

Сегодня 10:51
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Сегодня, 13 марта, в 08:12 на линию «101» сообщили о пожаре в пятиэтажном жилом доме по проспекту Независимости в Зеленодольске.

Новости Днепра про На Днепропетровщине пожар в квартире унес жизни мужчины и женщины

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что из окна квартиры на втором этаже идет дым.

Сотрудники ГСЧС попали внутрь задымленного помещения и приступили к тушению пожара. Возгорание локализовали в 08:34, а ликвидировали в 08:37. Огонь повредил домашнее имущество на площади 3 кв. м.

К сожалению, во время тушения возгорания пожарные обнаружили двух погибших: мужчину и женщину, личные данные устанавливаются.

Новости Днепра про На Днепропетровщине пожар в квартире унес жизни мужчины и женщины

Новости Днепра про На Днепропетровщине пожар в квартире унес жизни мужчины и женщины

К тушению пожара привлекли 14 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про На Днепропетровщине пожар в квартире унес жизни мужчины и женщины

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре «заминировали» здание СБУ.

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