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На Днепропетровщине появились первые подснежники (ФОТО)

Сегодня 11:44
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В парке Кривого Рога заметили первые подснежники.

Новости Днепра про На Днепропетровщине появились первые подснежники (ФОТО)

Весна действительно близко, ведь на Днепропетровщине начали появляться первые подснежники.

В парке Федора Мершанцева в Кривом Роге расцвели первые подснежники. Фотографией поделились на странице парка в Facebook.

Глядя на наш любимый парк отдыха, понимаешь, он жив и обращается к нам на языке природы. Посетите и сможете убедиться своими глазами. Вот они, первые цветы – хрупкие подснежники, которые пророчат нам весну. И именно весной, как и природа, мы заново рождаемся и ожидаем положительных изменений. Неустанно ведущих к нашей Победе — написали сотрудники парка.

На фото подснежник южный, занесенный в Красную книгу Украины. Запрещены сбор, заготовка, продажа, уничтожение мест роста этих растений. Обычно этот вид подснежников можно встретить в южной части нашей страны.

Новости Днепра про На Днепропетровщине появились первые подснежники (ФОТО)

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