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На Днепропетровщине появилось новое село, но есть нюанс

Сегодня 20:45
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Один из поселков Днепропетровщины стал селом.

Новости Днепра про На Днепропетровщине появилось новое село, но есть нюанс

В Никопольщине поселок Каменское отнесли к категории сел. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Кабинета министров Украины. Причина таких изменений – уменьшение численности населения.

Детали рассказали в телеграм-канале общины.

В соответствии с действующим законодательством изменена категория населенного пункта нашей общины. Как все мы знаем, в Конституции Украины есть список категорий населенных пунктов: село, поселок, город, область, столица. Ни о каком поселке городского типа и поселках даже речь не идет», — говорится в сообщении.

Новости Днепра про На Днепропетровщине появилось новое село, но есть нюанс

В Украине есть четкое распределение населенных пунктов по категориям в соответствии с численностью проживающего там населения.

«Именно из-за уменьшения численности населения, согласно Закону Украины «О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины», который вступил в силу 26 января 2024 года и принят Верховной Радой Украины в июле прошлого года и подписан Президентом Украины в октябре, регулирующим административно- территориальное устройство страны – поселок Каменское теперь изменено в село Каменское», уточнили в сообщении.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине появилось новое село, но есть нюансУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине появилось новое село, но есть нюансРусский

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