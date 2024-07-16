На Днепропетровщине потребность во всех резусах и группах: куда обращаться жителям, чтобы сдать кровь

Жителей Днепропетровщины приглашают активно приобщаться к донорству.

В настоящее время в станциях переливания крови нуждаются во всех группах и резусах крови. Однако больше всего нужна вторая положительная.

Об этом сообщили в ДнепроОВА.

Там отмечают, что для того, чтобы спасти больше жизней, необходимо постоянно пополнять запасы крови и ее компоненты.

«Должны постоянно пополнять запасы крови и ее компонентов. Ведь от этого зависит спасение жизней. Людей после чрезвычайных ситуаций, рожениц или тяжелобольных. И конечно – наших защитников, которых доставляют из передовой в больницы региона. Нередко они нуждаются в переливании», – говорит директор коммунального предприятия Антонина Сердюк.

Сдать кровь может совершеннолетний гражданин, который весит не меньше 50 килограмм. Также донором не может стать человек, имеющий хронические заболевания. Отправляясь на донацию, следует взять с собой паспорт и карточку налогоплательщика. Накануне нельзя употреблять жирную пищу и алкогольные напитки. Но нужно пить больше воды.

Пункты сдачи крови на Днепропетровщине:

Днепр: Днепропетровская областная станция переливания крови, контакты: 720 90 70; 720 90 75; 749 63 79;

Каменское: Каменская городская станция переливания крови, контакты: 068 687 80 92;

Кривой Рог: Криворожская станция переливания крови, 0564620171; 068 696 90 92;

Никополь: Никопольская городская станция переливания крови, 095 034 22 68; 095 598 17 54.

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