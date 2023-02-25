На Днепропетровщине после вражеских обстрелов из-под завалов спасли раненых животных (ФОТО)

Так, в Марганце остатки разрушенного жилья, в которое попали оккупанты, упали на собачью будку. Хозяева были уверены, что пес сбежал, но, к сожалению, животное оказалось под завалами.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Днепропетровской области.
Собаку по кличке Рэм нашли раненым в его разрушенной будке. Полицейские быстро сориентировались: положили четвероногого друга на простыню и на служебной машине доставили в ветклинику. Там пострадавшему животному оказали первую медицинскую помощь.
Сейчас Рэм в тяжелом состоянии находится под капельницами и пристальным наблюдением ветеринаров.
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