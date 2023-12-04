На Днепропетровщине попытка разобрать патроны от крупнокалиберного пулемета закончилась трагедией

Мужчину госпитализировали в больницу.

На днях 28-летний житель Апостолово обнаружил на территории Криворожского района патроны от крупнокалиберного пулемета. Мужчина решил их разобрать в гараже, чтобы посмотреть, что внутри. Но во время такой попытки один из снарядов взорвался.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Мужчине оторвало левое запястье и два пальца на правой руке. Также он получил осколочные ранения лица и груди, рваную рану подбородка и проникающее ранение живота. Пострадавшего госпитализировали в больницу. В каком он состоянии – неизвестно.

Фото с места происшествия – 18+!

Важно: если вы заметили любой опасный предмет (гранату, патроны, осколки ракет и т.п.), ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните “101” или “102”!

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