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  • На Днепропетровщине попытка разобрать патроны от крупнокалиберного пулемета закончилась трагедией

На Днепропетровщине попытка разобрать патроны от крупнокалиберного пулемета закончилась трагедией

Сегодня 16:45
просмотров

Мужчину госпитализировали в больницу.
Новости Днепра про На Днепропетровщине попытка разобрать патроны от крупнокалиберного пулемета закончилась трагедией

Фото условное!

На днях 28-летний житель Апостолово обнаружил на территории Криворожского района патроны от крупнокалиберного пулемета. Мужчина решил их разобрать в гараже, чтобы посмотреть, что внутри. Но во время такой попытки один из снарядов взорвался.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Мужчине оторвало левое запястье и два пальца на правой руке. Также он получил осколочные ранения лица и груди, рваную рану подбородка и проникающее ранение живота. Пострадавшего госпитализировали в больницу. В каком он состоянии – неизвестно.

Фото с места происшествия – 18+!

Новости Днепра про На Днепропетровщине попытка разобрать патроны от крупнокалиберного пулемета закончилась трагедией

Новости Днепра про На Днепропетровщине попытка разобрать патроны от крупнокалиберного пулемета закончилась трагедией

Новости Днепра про На Днепропетровщине попытка разобрать патроны от крупнокалиберного пулемета закончилась трагедией

Важно: если вы заметили любой опасный предмет (гранату, патроны, осколки ракет и т.п.), ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните “101” или “102”!

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