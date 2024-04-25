Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине полицейские разыскивают 17-летнего парня: приметы

Сегодня 10:00
просмотров

Полицейские Каменского разыскивают 17-летнего Назара Диброва.

Новости Днепра про На Днепропетровщине полицейские разыскивают 17-летнего парня: приметы

Известно, что 24 апреля около 23:10 парень ушел из дома на улице Каштанов и сейчас его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы на голове побритые.

Был одет: черные джинсы, черный жилет, светлая кофта с капюшоном.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Назара, сообщите об этом по номерам: 096 586 94 41, 096 873 98 04 или 102.

Обновлено: полицейские разыскали парня, с ним все хорошо!

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине полицейские разыскивают 17-летнего парня: приметыУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине полицейские разыскивают 17-летнего парня: приметыРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Жители Днепра зарабатывали через интернет-магазин, продавая несуществующие телефоны
    Новости Днепра
    Сегодня 12:09
    Жители Днепра зарабатывали через интернет-магазин, продавая несуществующие телефоны

    Аферистов, которые зарабатывали на не существовавшем воображаемых товарах, разоблачили в…

    В Павлограде снесут памятник основателю города, потому что оказалось, что основал его не он
    Новости Днепра
    Сегодня 11:36
    В Павлограде снесут памятник основателю города, потому что оказалось, что основал его не он

    В Павлограде снесут памятник основателю города.

    На Днепропетровщине отец и сын организовали схему переправки военнообязанных через границу
    Новости Днепра
    Сегодня 07:00
    На Днепропетровщине отец и сын организовали схему переправки военнообязанных через границу

    Полицейские сообщили двум жителям города Синельниково 51 и 28 лет…

    Чиновника ГСЧС из Днепропетровщины обвиняют в растрате 4 млн гривен
    Новости Днепра
    Вчера 19:30
    Чиновника ГСЧС из Днепропетровщины обвиняют в растрате 4 млн гривен

    Чиновнику ГСЧС объявили о подозрении в служебной халатности.

    Последние новости

    Сколько стоит проживание в номере в разных гостиницах Днепра: цены стартуют от 5,5 тыс грн
    Сколько стоит проживание в номере в разных гостиницах Днепра: цены стартуют от 5,5 тыс грн

    В Днепре большой популярностью пользуется съемное жилье: квартиры в аренду на длительный срок и на несколько дней. В последних сутки проживания могут оцениваться в несколько тысяч гривен. Также в городе есть несколько дорогих гостиниц, где проживание оценивается также в тысячи…

    Сегодня 12:41
    3
    просмотров
    Жители Днепра зарабатывали через интернет-магазин, продавая несуществующие телефоны
    Жители Днепра зарабатывали через интернет-магазин, продавая несуществующие телефоны

    Аферистов, которые зарабатывали на не существовавшем воображаемых товарах, разоблачили в Днепре.

    Сегодня 12:09
    1
    просмотров
    В Павлограде снесут памятник основателю города, потому что оказалось, что основал его не он
    В Павлограде снесут памятник основателю города, потому что оказалось, что основал его не он

    В Павлограде снесут памятник основателю города.

    Сегодня 11:36
    2
    просмотров
    В Днепре скоро появятся трамваи из Германии
    В Днепре скоро появятся трамваи из Германии

    В Днепр уже направляются немецкие трамваи.

    Сегодня 10:37
    4
    просмотров
    На Днепропетровщине отец и сын организовали схему переправки военнообязанных через границу
    На Днепропетровщине отец и сын организовали схему переправки военнообязанных через границу

    Полицейские сообщили двум жителям города Синельниково 51 и 28 лет о подозрении.

    Сегодня 07:00
    4
    просмотров
    Погода на 25 апреля: в Днепре будет облачно
    Погода на 25 апреля: в Днепре будет облачно

    Хорошего весеннего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    3
    просмотров
    В Днепре подростки похитили кота, являющегося талисманом всего района
    В Днепре подростки похитили кота, являющегося талисманом всего района

    В Днепре подростки забрали кота, которого любил весь район.

    Вчера 21:59
    10
    просмотров
    Нашли владельца раздавленной ракетой в Днепре «Таврии»: за несколько дней до удара он пошел в ВСУ
    Нашли владельца раздавленной ракетой в Днепре «Таврии»: за несколько дней до удара он пошел в ВСУ

    Теперь изуродованный автомобиль будет в музее.

    Вчера 21:33
    6
    просмотров
    Кабмин запретил пересылать за границу паспорта для мужчин призывного возраста
    Кабмин запретил пересылать за границу паспорта для мужчин призывного возраста

    Кабмин снова запретил пересылать паспорта за границу, но это касается только мужчин призывного возраста.

    Вчера 20:39
    5
    просмотров
    Житель Днепра пытался на надувном матрасе перебраться в Молдову по Днестру (ВИДЕО)
    Житель Днепра пытался на надувном матрасе перебраться в Молдову по Днестру (ВИДЕО)

    Днепрянин пытался попасть в Молдову на надувном матрасе.

    Вчера 20:01
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх