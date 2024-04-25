На Днепропетровщине полицейские разыскивают 17-летнего парня: приметы

Известно, что 24 апреля около 23:10 парень ушел из дома на улице Каштанов и сейчас его местонахождение неизвестно.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы на голове побритые.
Был одет: черные джинсы, черный жилет, светлая кофта с капюшоном.
Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Назара, сообщите об этом по номерам: 096 586 94 41, 096 873 98 04 или 102.
Обновлено: полицейские разыскали парня, с ним все хорошо!
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