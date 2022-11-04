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  • На Днепропетровщине поймали банду врачей-мошенников, воровавших бюджетные деньги

На Днепропетровщине поймали банду врачей-мошенников, воровавших бюджетные деньги

Сегодня 16:27
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В Днепропетровской области задержали руководство одной из больниц, которое благодаря фейковым пациентам получало деньги от государства.

Новости Днепра про На Днепропетровщине поймали банду врачей-мошенников, воровавших бюджетные деньги

Как отметили в прокуратуре, директор больницы на Днепропетровщине вместе с двумя руководителями и четырьмя врачами, разработали схему, благодаря которой присваивали себе бюджетные средства.

Они вносили в соответствующие базы информацию о предоставлении медицинских услуг несуществующим пациентам. Отчеты об этом они посылали в Национальную службу здоровья Украины. Благодаря этому они получали денежные средства от НСЗУ.

Новости Днепра про На Днепропетровщине поймали банду врачей-мошенников, воровавших бюджетные деньги

За 2021-2022 годы на счета медучреждения безосновательно было перечислено почти 67 млн грн бюджетных средств.

В ходе обысков по местам работы и проживанию подозреваемых изъяли более 220 тыс. дол. США, 900 тыс. грн, 23 тыс. евро, документация, подтверждающая фиктивность предоставленных медицинских услуг, компьютерную технику и черновые записи.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине поймали банду врачей-мошенников, воровавших бюджетные деньгиУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине поймали банду врачей-мошенников, воровавших бюджетные деньгиРусский

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