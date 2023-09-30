На Днепропетровщине поджигателей травы будут обнаруживать с помощью беспилотников

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.
Спасатели провели профилактические беседы с жителями Каменского района.
Вчера вечером специалисты ГСЧС вышли на патрулирование, чтобы предотвратить пожары в экосистемах.
Работники ГСЧС использовали беспилотники и обнаружили ряд очагов возгораний и поджигателей сухой травы.
В итоге было составлено 6 административных протоколов согласно статье 77-1 админкодекса Украины.
Читайте также:
Козенко Антон
Автор:
Уже в воскресенье начинает действовать новое правило на дороге.
В Днепропетровской области в городе Никополь задержали 40-летнего злоумышленника.
Сегодня ночью российские войска снова обстреливали Никополь.
В Днепре патрульным попался водитель, у которого на 10 лет…
Уже в воскресенье начинает действовать новое правило на дороге.
В Днепропетровской области в городе Никополь задержали 40-летнего злоумышленника.
Сегодня ночью российские войска снова обстреливали Никополь.
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
В Днепре патрульным попался водитель, у которого на 10 лет отняли права.
Женские купе запустили несколько месяцев назад, и за это время этой услугой воспользовались тысячи пассажирок.
Удивительное явление.
В Днепре на Победе горожане обустроили на своем дворе импровизированный сад камней.
В Межовой на Днепропетровщине люди жалуются на стаи собак, бесконтрольно гуляющих по улицам поселка.
Жителя Новомосковского района змея грызнула за палец.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!