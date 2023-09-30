На Днепропетровщине поджигателей травы будут обнаруживать с помощью беспилотников

В итоге было составлено 6 административных протоколов согласно статье 77-1 админкодекса Украины.

Работники ГСЧС использовали беспилотники и обнаружили ряд очагов возгораний и поджигателей сухой травы.

Вчера вечером специалисты ГСЧС вышли на патрулирование, чтобы предотвратить пожары в экосистемах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

В Днепре патрульным попался водитель, у которого на 10 лет…

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Уже в воскресенье начинает действовать новое правило на дороге.

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