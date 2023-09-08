На Днепропетровщине подростки устроили игрища вблизи могущих военных

2 сентября в Новомосковске в полицию позвонили родные умерших Защитников. Они сообщили, что подростки устроили игры на кладбище и оставили беспорядок вблизи мест захоронений. Там полицейские увидели детей 13 и 10 лет.
С детьми и родителями правоохранители провели профилактические беседы. Об этом идет речь в публикации Новомосковского районного отдела полиции.
Также на родителей составили административные протоколы по 1 части статьи 184 КУоАП (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). Для принятия законного решения собранные материалы направят в суд.
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