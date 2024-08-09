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На Днепропетровщине подростки осквернили могилу военного: детали от полиции

Сегодня 11:32
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Полиция открыла уголовное производство по факту надругательства над могилой военнослужащего.

Новости Днепра про На Днепропетровщине подростки осквернили могилу военного: детали от полиции

Правоохранители установили личности неизвестных, которые минувшей ночью пытались вытащить из земли флаг Украины у могилы в поселке Межево на Днепропетровщине. Напомним, видео процесса, сопровождавшегося нецензурной бранью и смехом, обнародовали в местных Telegram-каналах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

На распространенное видео наткнулись полицейские и отправились на место происшествия.

Место совершения преступления было осмотрено, собрано вещественные доказательства и установлены лица причастных. Вандалами оказались местные подростки – 16-летняя девушка и 15-летний парень. Их доставили в отделение полиции и опросили.

Также в полиции отметили, что могила принадлежит павшему военнослужащему.

За надругательство над могилой полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины. Начато следствие, — говорится в публикации полиции.

Напомним, ранее мы писали: Скачут по могильным плитам и пьют: в Новомосковске подростки развлекаются на военном мемориале.

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