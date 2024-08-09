На Днепропетровщине подростки осквернили могилу военного: детали от полиции

Правоохранители установили личности неизвестных, которые минувшей ночью пытались вытащить из земли флаг Украины у могилы в поселке Межево на Днепропетровщине. Напомним, видео процесса, сопровождавшегося нецензурной бранью и смехом, обнародовали в местных Telegram-каналах.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
На распространенное видео наткнулись полицейские и отправились на место происшествия.
Место совершения преступления было осмотрено, собрано вещественные доказательства и установлены лица причастных. Вандалами оказались местные подростки – 16-летняя девушка и 15-летний парень. Их доставили в отделение полиции и опросили.
Также в полиции отметили, что могила принадлежит павшему военнослужащему.
За надругательство над могилой полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины. Начато следствие, — говорится в публикации полиции.
Напомним, ранее мы писали: Скачут по могильным плитам и пьют: в Новомосковске подростки развлекаются на военном мемориале.
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