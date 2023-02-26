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На Днепропетровщине под завалами собственного дома погиб 48-летний мужчина

Сегодня 10:05
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Ночью 26 февраля на службу спасения "101" поступило сообщение от сотрудников Национальной полиции. Правоохранители сообщили, что в селе Вороновка Любимовской стг Днепровского района под завалами дома находится мужчина.

Новости Днепра про На Днепропетровщине под завалами собственного дома погиб 48-летний мужчина

Спасатели из Днепра прибыли по указанному адресу и выяснили, что произошло аварийное разрушение жилья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Мужчина не смог выйти, поэтому оказался под завалами. К сожалению, он получил телесные повреждения несовместимые с жизнью.

Сотрудники ГСЧС с помощью бензопил демонтировали часть конструкций дома, провели разбор завалов и деблокировали мужчину без признаков жизни, 1974 года рождения.

Сейчас полиция проводит следственные действия для выяснения обстоятельств происшествия.

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