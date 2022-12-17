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  • На Днепропетровщине почти 3 тысячи шахтеров застряли под землей из-за обесточивания

На Днепропетровщине почти 3 тысячи шахтеров застряли под землей из-за обесточивания

Сегодня 09:32
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Из-за обесточивания под землей застряли шахтеры.

Новости Днепра про На Днепропетровщине почти 3 тысячи шахтеров застряли под землей из-за обесточивания

16 декабря россияне нанесли ракетные удары по энергетической инфраструктуре области. Поэтому весь регион был обесточен. Под землей остались тысячи шахтеров.

В результате массированной атаки и отсутствия электроснабжения в Криворожском, Павлоградском и Синельниковском районах под землей были заблокированы более 3 тысяч шахтеров. Сейчас всех подняли на поверхность, сообщил руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В Кривом Роге под землей находились 596 шахтеров, но их все уже вывели на поверхность.

В шахтах на момент удара было 596 шахтеров. Был применен план ликвидации аварии. Сейчас уже выведены на поверхность все шахтеры. Благодарю наших горноспасателей и всех, кто принимал участие в спасательной операции, — отметил начальник ВА Кривого Рога Александр Вилкул.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине почти 3 тысячи шахтеров застряли под землей из-за обесточиванияУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине почти 3 тысячи шахтеров застряли под землей из-за обесточиванияРусский

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