На Днепропетровщине по меньшей мере четверо погибших и 19 раненых, – Резниченко

Пока известно о 4 погибших и 19 раненых.
Об этом сообщает Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА.
По его словам, россияне направили на область более 10 ракет. Четыре ракеты уничтожила наша ПВО.
Враг ударил по объектам критической инфраструктуры, жилым кварталам, остановкам транспорта. Бил тогда, когда люди шли на работу. Умышленно. Чтобы посеять панику, – написал Валентин Резниченко.
Есть серьезные разрушения. Все службы работают. В одном из районов Кривого Рога пропал свет. В настоящее время без электроэнергии более 80000 человек. Энергетики уже приступили к работе.
Тяжело и больно. Но мы поднимемся и после этого удара. А им уже ничего не поможет. Ходите в укрытие во время вражеских атак. Все было, есть и будет Украина! – отметил председатель Днепропетровской ОВА.
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